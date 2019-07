Elodie Di Patrizi e Marracash, da Margarita al primo bacio in pubblico

Chiara Nasti non beve acqua da 2 anni ma solo...: lo strano rimedio per la cellulite scatena il web​

Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

stanno insieme e sembrano non volersi più nascondere. Quella che sembrava solo una suggestione, scaturita dalla collaborazione della cantante e del rapper nel brano Margarita , rischia di proporre la coppia dell'estate 2019.Dopo la pubblicazione del singolo, molti fan avevano iniziato a sospettare che il legame tra la 29enne cantante, uscita da Amici, ed il 40enne rapper milanese ma di origini siciliane, non fosse solo strettamente artistico. Le suggestioni si stavano susseguendo negli ultimi giorni, ma i diretti interessati non avevano mai confermato né smentito. Ad alimentare le indiscrezioni ci sarebbero stati anche tanti scatti pubblicati negli ultimi tempi sugli account Instagram di entrambi, ma si trattava di post promozionali. Prima dell'uscita di Margarita, infatti,era solita pubblicare nel corso dei giorni diverse foto in compagnia degli artisti con cui aveva collaborato: l'ultimo, in ordine cronologico, era stato Stash dei The Kolors. Va detto, poi, che la cantante romana era stata al centro di tante indiscrezioni, mai confermate, su possibili relazioni con altri personaggi famosi, tra cui Mario Balotelli Per la gioia dei fan, alla fine, dopo un po' di mistero e suspence,(al secolo Fabio Bartolo Rizzo) sono usciti allo scoperto. I due sono stati 'pizzicati' insieme ad un incontro di boxe da Chi, ed i fotografi del settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini sono anche riusciti a immortalarli mentre si danno un tenero bacio che conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni. Che sia già amore? Se son rose, fioriranno...