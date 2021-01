Elisabetta Gregoraci torna a Dubai, proprietaria di un locale con Flavio Briatore: «Affari da Mille e una notte...»

Elisabetta Gregoraci torna a Dubai, ma stavolta per questione di affari. Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai per controllare i suoi investimenti, dato che sembra essere la proprietaria di una quota di un locale nella meta vacanziera dei Vip assieme all'ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al Grande Fratello, è tornata a Dubai per controllare i suoi affari. Elisabetta sarebbe infatti proprietaria di una quota del locale “Billionaire Dubai”, acquistata naturalmente dal suo ex marito, l’imprenditore del lusso Flavio Briatore.

A dare la notizia “Chi” nella rubrica “Chicche di gossip”, secondo cui l’investimento di Elisabetta sarebbe molto redditizio: “In passato – svela il settimanale diretto da Alfonso Signorini - aveva acquistato quote del locale dell’ex Flavio Briatore, il Billionaire Dubai, e ora, d’accordo con lui, è volata in terra araba per controllare i suoi affari da Mille e una notte, che vanno a gonfie vele. Del resto Dubai ha aperto le porte al turismo e ovunque spuntano tour operator che propongono volo, soggiorno e perfino il vaccino anti Covid”.

