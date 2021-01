di E.C.

Michelle Hunziker , il post contro il governo: «Basta assistenzialismo». Ma i fan s'infuriano: «Facile parlare a pancia piena». La conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram un post sulla crisi di governo e la situazione economica in Italia dovuta alla pandemia.

Ecco le sue parole: «Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITÀ per creare opportunità e lavoro. Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica. Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un “cappio” al collo. Serve liquidità a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma sopratutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente».

Immediati i commenti dei fan. Se in tanti condividono le parole di Michelle Hunziker, tra i follower c'è anche chi la critica: «Non è questione di assistenzialismo, troppo facile a pancia piena giudicare tutti. Il lavoro per tutti non c'è, non dico di dare soldi a destra e a manca, ma neanche abbandonare a se stesse le persone». La conduttrice, al momento, non avrebbe replicato.

