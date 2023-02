Elettra Lamborghini incredula su Instagram: «Sto diventando... nonna»

di Redazione web

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il suo amore per gli animali, qualsiasi tipo di animale: dai cavalli ai cani fino ad arrivare ai pesci. La cantante possiede un grande acquario dove ci sono molte varietà di pesciolini che sono proprio i protagonisti delle ultime storie Instagram che Elettra ha postato sul suo profilo.

Elettra Lamborghini in lacrime, la confessione a Stasera c'è Cattelan: «È un brutto periodo...»

Elettra Lamborghini, il nuovo hair look fa impazzire i fan: «Addio a zia Concetta»

Elettra Lamborghini nel mirino degli hater: «Errore di grammatica». Lei zittisce tutti così

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Nell'ultima storia Instagram che Elettra Lamborghini ha pubblicato, inquadra il grande acquario che possiede e si concentra soprattutto su uno dei pesciolini presenti. La cantante scrive: «Sto diventando nonna» con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate e poi spiega di essersi accorta che uno dei suoi pesci stava partorendo.

Elettra Lamborghini ospite a "Stasera c'è Cattelan"

Elettra Lamborghini è stata ospite dell'ultima puntata del talk show "Stasera c'è Cattelan" presentato da Alessandro Cattelan. La cantante ha spiegato di non essere in un periodo facile della propria vita e che proprio per questo sta seguendo una terapia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA