Elettra Lamborghini in lacrime, la confessione a Stasera c'è Cattelan: «È un brutto periodo...»

Elettra Lamborghini non sta affrontando un momento facile della propria vita. La cantante, che è stata ospite dell'ultima puntata dello show di Alessandro Cattelan, "Stasera c'è Cattelan", si è confidata in merito al periodo che sta vivendo. Elettra non è mai stata troppo esplicita però, ha raccontato che ci sono dei giorni in cui piange molto e che proprio per questo motivo sta seguendo un percorso di terapia: vuole capire il perché delle sue lacrime. Fortunatamente accanto a lei c'è il marito Afrojack.

Il racconto di Elettra Lamborghini

Seduta sulla poltrona dello show di Cattelan, Elettra Lamborghini ha detto: «In questo periodo piango spesso, sono un po' triste e disillusa. Il mio matrimonio per fortuna va bene, forse sono le persone in generale che mi fanno rimanere male. C'è tanta cattiveria in giro e io tendo a prendere tutto troppo sul serio. Comunque sto seguendo un percorso terapeutico che mi sta aiutando molto: sto affrontando i miei traumi e sicuramente una cosa che mi ha segnato molto è stata la morte della mia cavalla. Ho sofferto tantissimo».

Infine, Alessandro Cattelan ha chiesto a Elettra Lamborghini se seguirà la 73esima edizione del Festival di Sanremo e la cantante ha risposto dicendo: «Se guarderò Sanremo? Secondo me no, perché sono a Miami. Per chi tifo? Lazza number one, Giorgia top of the pop. Poi chi c'è? Spero che vinca Gianluca Grignani».

