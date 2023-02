Verissimo, Maddalena Corvaglia: «Con Elisabetta Canalis amicizia irrecuperabile, le vorrò sempre bene lo stesso»

di Redazione web

Maddalena Corvaglia si è confidata nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo ha raccontato la sua vita: il suo matrimonio con il chitarrista Stef Burns e la fine dello stesso e soprattutto ha parlato della fine della grande amicizia con Elisabetta Canalis. Maddalena ha detto: «Alla fine una persona elabora e va avanti, nonostante ci siano ricordi bellissimi». Adesso la showgirl vive a Palma de Mallorca in Spagna, con la figlia Jamie di 11 anni.

La fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis

Uno degli argomenti più spinosi che Silvia Toffanin ha affrontato con Maddalena Corvaglia è stata la fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis che aveva conosciuto a Striscia la Notizia. Maddalena ha detto: «I rapporti purtroppo finiscono, succede. Ma non ho mai raccontato nulla per non mancare di rispetto ai bei tempi. A prescindere dalla cause per cui la nostra amicizia è finita, io sono felice se lei sta bene e so che lei lo è per me ma il rapporto è irrecuperabile».

Il rapporto di Jamie con il papà

Maddalena Corvaglia ha poi parlato del rapporto che la sua bambina Jamie ha con il papà Stef Burns: «Loro si vogliono un gran bene e io sono felice quando stanno insieme perché lui è davvero un bravo papà e con Jamie è dolcissimo».

