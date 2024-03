Luca Argentero invita il cast di Doc a casa per film e spaghetti: «Ci stiamo commuovendo anche noi»

di Sara Orlandini

La terza stagione di Doc-Nelle tue mani è terminata: gli ultimi due episodi della fiction sono stati un successo (27,5% di share che equivale a più di cinque milioni di telespettatori) come, del resto, anche quelli precedenti. Tanti capitoli della storia del dottor Andrea Fanti, ovvero Doc, hanno trovato un senso, altri, invece, sono stati lasciati a metà in previsione di stagioni future. Luca Argentero e tutto il cast e la produzione della serie televisiva non avrebbero potuto essere più felici di così e, in occasione della fine della terza stagione, l'attore ha invitato tutti a casa per spaghetti e film. Durante la pubblicità, il protagonista dava il via a divertenti dirette Instagram seguite da migliaia di persone che, non appena riprendeva la puntata, lasciavano il social per tornare davanti alla televisione. Non solo Argentero, anche Giacomo Giorgio ha avviato un video in diretta insieme a uno dei registi e i fan, anche in questo caso, si sono divertiti a commentare.

Le dirette Instagram di Luca Argentero

Durante il primo spazio pubblicitario dell'ultima puntata di Doc, Luca Argentero ha deciso di fare una bella sorpresa social ai suoi fan per dimostrare loro la sua vicinanza. Quindi, ha avviato una diretta Instagram e il numero dei collegati continuava a salire secondo dopo secondo. L'attore ha salutato con un sorriso e ha detto: «Ciao ragazzi, ci stiamo guardando l'ultima puntata e vi faccio fare un giro della casa... Qui, ci sono un sacco di ospiti, c'è una grande festa qui in cucina, stiamo cucinando la pasta» e, poi, ha presentato il produttore e vari membri della produzione della fiction.

Il successo di Doc

Sui social, in particolare su Twitter, i fan di Doc si sono espressi in merito agli ultimi due episodi della serie televisiva.

