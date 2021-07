Diletta Leotta si vaccina, l'appello social: «Facciamolo tutti»

Diletta Leotta si è vaccinata. La conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana di Dazn ha postato una storia su Instagram questa mattina, venerdì 23 luglio, in cui si vede la giovane indossare una mascherina (una ffp2) e ricevere il vaccino nel braccio sinistro da parte di un'infermiera che le è accanto. «Vacciniamoci», la gif che sceglie in abbinamento all'immagine scattata alla bella giovane di Catania, che per l'occasione ha indossato una maglietta rosa e degli shorts bianchi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 17:28

