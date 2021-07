Il fratello di Meghan Markle nuovo concorrente del GF? «I duchi sono preoccupati»

Aria di nobiltà nella casa più spiata della TV. A varcare la soglia della nuova edizione australiana del Grande Fratello sembra sarà un concorrrente di sangue blu: Thomas Markle Jr., il fratello della chiacchierata Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry.

Secondo un'indiscrezione delle ultime ore, il fratello di Megan sarebbe già in isolamento a Sydney, pronto ad entrare come concorrente della versione australiana del reality. Dunque, ancora una volta, la famiglia reale è nell'occhio del mirino dei rumors. L'eventuale ingresso nella casa, secondo quanto riportano i tabloid britannici, starebbe preoccupando Harry e Meghan, considerando che il fratellastro della duchessa (padre in comune) è stato allontanato dalla stessa che non gli rivolge parola da circa dieci anni.

Serramentista 55enne, Thomas vive in Oregon, non ha mai incontrato Harry, né i figli Archie o Lilibet, e in passato non ha risparmiato critiche nei confronti della sorellastra, definita «falsa, superficiale e presuntuosa» perchè ha deciso di sposarsi nonostante il padre fosse costretto in America per gravi motivi di salute. Ancora scolpite nella memoria degli inglesi, le parole dure e forti di Thomas nella lettera che intimava a Harry di non sposare Meghan. E ancora altre conferme dell'astio fra i fratellastri: «È colpa sua se sono diventato un homeless. Sono finito sotto i riflettori senza che io lo volessi e sono state dette cose tremende. Per tutti sono il fratellastro pazzo di Meghan, per questo ho perso il lavoro e sono stato buttato fuori di casa».

«I duchi sono preoccupati per eventuali imbarazzanti rivelazioni» scrive il Daily Mail.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 17:29

