Matteo Salvini si è iniettato il vaccino. Il leader della Lega si è vaccinato stamane a Milano. Un indizio era comparso in una foto sui social scattata, a quanto si apprende, subito dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid: nell'immagine compare il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Il leader leghista, come spiegato nei giorni scorsi, aveva una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno che aveva dovuto rinviare.

Il "giallo" del Qr Code

Una foto al bar, stamane: poggiato sul tavolo si intravede un foglio, su cui è stampato un QR Code, come quelli del Green pass che si ottengono dopo aver fatto il vaccino. Matteo Salvini pubblica l'immagine sui social, all'indomani del botta e risposta a distanza sul tema dei vaccini con il premier Mario Draghi e dopo alcune polemiche per il ritardo della sua vaccinazione. Fonti leghiste, alla domanda se il segretario abbia fatto la prima dose di vaccino, replicano che sui temi che riguardano la sua salute risponderà Salvini direttamente. «Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene», scrive Salvini, nel messaggio che accompagna la foto.

Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici😊 pic.twitter.com/hWfNMiWbd2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 16:19

