Diletta Leotta, sirena nel mare di Capri

Venerdì 2 Agosto 2019, 08:54

Diletta Leotta, volto del calcio in tv, approda al cinema. L'ex meteorina Sky, ormai sex symbol conclamata, sta girando a Napoli «Sette ore per farti innamorare», esordio da regista di Giampaolo Morelli che la vede «straniera» accanto ad un cast verace formato da Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo (The Jackal), Massimiliano Gallo ed Antonia Truppo.Tra un ciak e l'altro la Leotta si è regalata qualche salto in mare, imbarcandosi a Salerno sul Martiniky II, l'elegante motoscafo cabinato super accessoriato dell'armatore dell'Amalfi Sailis, pilotato da Pierpaolo Rispoli.Compagni di viaggio della bella Diletta, dal fisico mozzafiato, Daniele Battaglia, figlio del Dodi dei Pooh, e Matteo Lotti, musicista e voce di Radio 105 che i giornali di gossip vorrebbero essere il nuovo flirt della presentatrice sportiva. Il muscoloso quarantatreenne pare che si sia invaghito della collega durante le trasmissioni di Radio 105: la scintilla è scattata negli studi del network e ora Matteo in ogni trasmissione le dedica una canzone.Da Amalfi a Capri Diletta e i suoi compagni di minivacanza hanno scoperto acque blu e insenature da urlo che ha fatto loro conoscere il comandante Pierpaolo Ricci, portandoli in tutte le calette e insenature di cui è frastagliata l'isola azzurra, con passaggio anche attraverso i Faraglioni, i giganti di roccia che chiudono la baia di Marina Piccola, prima di rientrare nel mare della costiera amalfitana.