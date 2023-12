⁠Diletta Leotta, la prima foto del volto della figlia Aria rivela la somiglianza: «È uguale a papà Loris Karius»

di Dajana Mrruku

Le vacanze di Natale sono iniziate per Diletta Leotta e la piccola Aria che hanno approfittato del weekend natalizio per andare in montagna a festeggiare Babbo Natale. Quest'anno sarà un 25 dicembre diverso dal solito per la conduttrice di Dazn, è il primo da mamma con la figlia avuta dal compagno Loris Karius ed è emozionatissima. Diletta ha condiviso alcuni momenti di questa vacanza pre festività a Courmayeur su Instagram e lo scatto rubato ad Aria ha mostrato un dettaglio che ricorda il papà.

Andiamolo a scoprire insieme.

Aria, il dettaglio che ricorda papà

Diletta Leotta ha condiviso per la prima volta il volto, o in parte, della piccola Aria, pronta per le feste di Natale nel suo completo rosso e con il suo cappello di Babbo Natale. I fan hanno notato subito la somiglianza incredibile con il papà Loris Karius, soprattutto da un dettaglio: gli occhi color ghiaccio. La piccola, infatti, ha i capelli biondi come i genitori e due occhietti grandi e celesti come il cielo: tratto distintivo di papà che ha fatto innamorare perdutamente la mamma.

I commenti dei follower di Diletta si sono subito concentrati su Aria che, anche se ha pochi mesi, catalizza già l'attenzione con la sua dolcezza: «Ha gli occhi di papà Loris!»

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 11:39

