Diletta Leotta, relax in spa con la figlia Aria (e con Elodie). Dal costume spunta il tatuaggio mai visto prima: «Come Belen»

di Dajana Mrruku

Diletta Leotta ha trascorso un lungo weekend di total relax insieme alla sua piccola Aria, la prima figlia avuta dal compagno Loris Karius, giusto qualche mese fa. La conduttrice di Dazn ha scelto una spa molto elegante e accogliente per rilassarsi in compagnia delle sue amiche e "ziette" della piccola, Francesca Muggeri ed Elodie, che ha appena concluso il suo primo tour in giro per l'Italia.

Diletta ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti molto rilassanti e ha mostrato un tatuaggio misterioso, che ricorda quello di Belen.

Il tatuaggio misterioso

Per una perfetta giornata alla spa, Diletta Leotta ha scelto un costume intero nero che mettesse in risalto la sua splendida forma fisica a pochi mesi dal parto e non solo.

Un tatuaggio che ha ricordato molto la farfallina di Belen, iconica dopo la discesa dalle scale di Sanremo: «Diletta come Belen».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 11:00

