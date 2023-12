Diletta Leotta, gli hater la accusano: «Trascuri tua figlia Aria, non sei mai con lei». Lei risponde così

di Dajana Mrruku

Diletta Leotta è una mamma super impegnata. L'arrivo di Aria le ha dato una carica in più, sia in ambito professionale, con il podcast "Mamma Dilettante", che in ambito personale, facendole scroprire una forza innata e un amore sconfinato, quello per Aria. A pochi mesi dal parto, Diletta ha deciso di tornare a lavoro, a bordocampo, sfoggiando una forma fisica smagliante e longilinea, ma non tutti sembrano aver apprezzato la sua devozione al lavoro, criticandola.

Andiamo a leggere che cosa hanno scritto di lei e la sua risposta molto attenta.

Le critiche a Diletta Leotta

Diletta Leotta è tornata a lavorare dopo appena un mese dal parto e i vari impegni della conduttrice di Dazn l'hanno portata spesso in giro.

«Non è mai con lei», hanno detto gli hater, criticando la scelta di tonrare a lavoro dopo così poco tempo. Diletta ha risposto a queste malelingue durante un'intervista all'Adnkronos.

«Riprendere a lavorare dopo appena un mese dal parto è stato bellissimo ed emozionante. Tutti i miei colleghi mi hanno accolto in maniera unica. Quando sei incinta ti senti in uno stato di grazia e dopo un mese sei ancora in quella bolla. Aria è nata il 16 agosto il giorno del mio compleanno e io sono rientrata in campo il 16 settembre, è stata una cosa magica. Tornare a lavoro dopo il parto non è stato difficile, basta organizzarsi, cambia il concetto di tempo, però è bello essere mamma, amica, fidanzata, bisogna solo riuscire a trovare l'incastro giusto».

La risposta agli hater

«Quando diventi mamma e lavori scatta immediatamente il senso di colpa ed è normalissimo, diciamo che la gente sui social non sia proprio carina quando ti accusa di lasciare tua figlia a casa per andare a lavorare, servirebbe un pò più di educazione culturale e umana. Chiaramente - prosegue la conduttrice - ogni donna ha il diritto di scegliere se lavorare o no e una mamma che ha voglia di lavorare è giusto che lo faccia perché vuol dire che la fa stare meglio», ha detto Diletta Leotta, come riportato da Repubblica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA