Diletta Leotta, il costume di Halloween alla festa di Chiara Ferragni e Fedez lascia senza parole: «Sexy anche da mora»

di Redazione Web

Diletta Leotta ha organizzato tutto alla perfezione: tornata in tempo a casa dal lavoro in radio, trascorso il pomeriggio con la figlia Aria e trovato il costume di Halloween perfetto per la figlia, poi di corsa verso la festa di Halloween organizzata dalla sua amica Chiara Ferragni e il marito Fedez. Una vita piena di impegni, ma anche di gioie, come quella di vedere la piccola Aria vestita come una zucca per Halloween. È una mamma felice Diletta, nonostante riprendere la routine lavorativa sia molto difficile, ma lei fa di tutto per essere presente per la figlia, puntuale e pronta sul lavoro, ma anche per divertirsi, d'altronde è una donna giovane e, come tale, ha voglia di divertirsi e prendersi del tempo per sé.

Andiamo a scoprire il costume di Halloween (non ancora pubblicato sui social).

Il costume super sexy

Il costume scelto da Diletta Leotta per festeggiare Halloween ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice di Dazn è arrivata, bellissima, alla festa di Halloween organizzata da Chiara Ferragni, nei panni di Catherine, in Basic Instinct e Fedez, dventato Rose di Titanic per una notte.

Diletta ha scelto di diventare Lara Croft, con la treccia lunghissima, castano scuro, canottiera crop nera e pantaloncino attillato. La conduttrice ha scelto di interpretare la versione di Angelina Jolie e il paragone è assolutamente vincente: «Una dea»,

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 10:05

