Diletta Leotta con la figlia Aria, i fan notano un dettaglio: «È troppo geloso, stai attenta»

Diletta Leotta (32 anni) sta vivendo i primi giorni da neo mamma, accanto alla sua piccola Aria, la figlia avuta dal compagno Loris Karius (30 anni). Dopo gli ultimi anni passati a bordocampo, la conduttrice e giornalista sportiva si sente pronta a giocare la sua prima partita da titolare: quello della mamma. La gioia che prova in questo momento è tanta e la giornalista condivide piccoli aggiornamenti della sua nuova vita con i suoi follower su Instagram, quasi 9 milioni. Nell'ultimo post condiviso da Diletta, tuttavia, i fan hanno notato un dettaglio e hanno iniziato a lasciarle alcuni commenti per avvisarla.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Diletta Leotta e il dettaglio notato dai fan

Diletta Leotta ha pubblicato un dolcissimo scatto sul suo profilo instagram che la ritrae seduta su una poltrona, mentre tra le braccia tiene la piccola Aria che dorme beatamente (probabilemnte dopo un'abbondante poppata). Con la giornalista c'è l'immancabile cagnolino, Lillo che non la lascia un attimo da sola.

I fan hanno notato che il piccolo volpino sembra essere molto interessato alla nuova arrivata in casa, e per alcuni il cane è «fin troppo interessato». Che sia geloso delle attenzioni che mamma Diletta rivolge ad Aria e non più solo a lui? Alcuni utenti hanno commentato: «Lillo ti segue ovunque, non ti lascia un attimo da sola.

Diletta Leotta sa benissimo come gestire l'amore per la piccola Aria e per Lillo che, con gli occhi curiosi continua ad osservare la bambina, incerto se instaurare un rapporto di fiducia con lei. L'amicizia tra Aria e Lillo avrà modo di nascere e crescere negli prossimi mesi, ma nel frattempo, il volpino rimane lì fermo a guardarla, un po' geloso di tutte queste attenzioni e carezze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 10:07

