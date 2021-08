Nuovo amore per Dayane Mello: su Instagram il bacio con un modello che fa sognare i fan. Accantonata, a quanto pare, il flirt con l’imprenditore Andrea Turino, l'ex gieffina, che ora è in Brasile dalla sua famiglia sorride sui social accanto a un altro uomo.

Dayane Mello riaccende il gossip: dopo il flirt con l'imprenditore campano Andrea Turino, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato nella sue storie Instagram una foto in cui bacia il modello Brasiliano Alexandre Cunha.

i due si seguono da tempo e Dayane ora è in Brasile per stare con la sua famiglia e per motivi di lavoro, grazie a i social però ritroviamo una dayane splendida come sempre e a un ricevimento di matrimonio accompagnata dal modello brasiliano che a quanto pare è già "entrato in famiglia", qualche scatto dopo Alexandre Cunha posa insieme a Dayane e a suo fratello Juliano.

