Tommaso Zorzi, amore ad alta quota con Stanzani: weekend in famiglia tra passeggiate e dolcezze. La neo coppia ha raggiunto tutta la famiglia dell'influncer, dove c'è anche la sorella Gaia a Bormio, in Valtellina.

Ultimo weekend di vacanza per Tommaso Zorzi che presto rivedremo in tv con un nuovissimo programma. A settembre infatti, come ha svelato Zorzi in una delle sue storie Instagram, partiranno le registrazioni di Drag Race Italia, reality show è uno spin-off del format statunitense RuPaul’s Drag Race, conosciuto in Italia anche con il titolo America’s Next Drag Queen. Zorzi sarà uno dei tre giudici fissi insieme a Priscilla e Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

Proprio in vista dei suoi prissimi impegni, il vincitore del Grande Fratello Vip, ha voluto staccare per un po' dai social e godersi il suo amore con l'ex ballerino di Amici20 Tommaso Stanzani. Tra i due l'intesa e sempre più forte e ora la coppia si trova in montagna, insieme alle donne di casa Zorzi: la sorella Gaia e la mamma Armanda.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Agosto 2021, 19:10

