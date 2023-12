Daniela Martani: «Sono asessuale, non faccio sesso da 3 anni. Non provo attrazione fisica per nessuno»

di Redazione web

«Sono asessuale, non faccio sesso da 3 anni». Daniela Martani, speaker radiofonica ed ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi, ha raccontato a La Zanzara su Radio 24 la sua intimità, svelando per la prima volta di non avere più rapporti con nessuno: «Non provo attrazione né per gli uomini, né per le donne».

Martani, cosa ha detto

«Ho scoperto di essere stata da sempre demisessuale, non ho mai provato attrazione fisica nei confronti di un uomo dicendo ‘me lo scoperei, me lo porterei a letto'. Io ho sempre pensato a una relazione sentimentale - dice Martani -. Al di fuori di quello, non capita mai di desiderare di andare a letto con un uomo ed è un problema. Mi è capitato di innamorarmi nella mia vita, ma adesso sono già tre anni che non sto con nessuno e con ho rapporti sessuali. L'asessualità è un orientamento sessuale». La speaker ha poi aggiunto che la sua situazione non cambierà perché «non si guarisce, è una condizione di vita», ha concluso.

