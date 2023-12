Asessualità, cosa significa e chi sono le persone che non vogliono fare sesso con un'altra persona

Non avere voglia di fare sesso con nessuno. Non è un capriccio o una fase, ma asessualità, un orientamento sessuale caratterizzato proprio dalla mancanza di attrazione sessuale su cui girano ancora troppi stereotipi, falsi miti e luoghi comuni. Una persona asessuale non prova interesse verso il sesso, a prescindare dal genere del potenziale partner, ma questo non significa che non abbia una libido e che non possa comunque fare sesso o masturbarsi per soddisfare i propri desideri.