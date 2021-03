Cristina Marino e Luca Argentero si sposano, l'annuncio delle nozze su Instagram: «Festa d'amore semplicissima»

Cristina Marino e Luca Argentero si sposano. L’annuncio delle prossime nozze è stato dato proprio da Cristina Marino con un video dal suo account Instagram: “Sarà una festa d’amore semplicissima, Covid permettendo…”

CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO SI SPOSANO

Cristina Marino e Luca Argentero si sposano ma, come ha spiegato Cristina dal social, della cerimonia non verrà condiviso molto “perché siamo discreti e ci piace che le cose private rimangano tali”. Ad organizzare le nozze, che probabilmente si terranno nella loro tenuta, Il Mandoleto, a Città della Pieve (Umbria), la wedding planner Federica Ambrosini.

Le nozze arrivano dopo la nascita della prima figlia di Cristina Marino e Luca Argentero, Nina Speranza, venuta alla luce lo scorso 20 maggio: “Sarà una cosa molto semplice – ha spiegato l’attrice e modella - Covid permettendo, quindi è ancora tutto in stand by. Sarà una festa d’amore semplicissima, con un allestimento semplicissimo. La parola chiave è semplicità. Queste sono le cose che per ora posso dirvi. Vi terrò aggiornati”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA