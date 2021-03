Antonella Mosetti, la rivelazione da Barbara D'Urso: «Mia figlia Asia non vuole più apparire, ecco perché»

Antonella Mosetti rivela a Pomeriggio 5 rispondendo alle domande di Barbara D'Urso che la figlia Asia Nuccetelli, conosciuta al Grande Fratello Vip qualche anno fa, non ha più intenzione di apparire in televisione. L'ultima volta è apparsa in un programma della D'Urso. E spiega anche il motivo dimostrando di rispettare la sua decisione. Asia è giovane e ha scelto di intraprendere una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo.

Leggi anche > Pomeriggio 5, anziana paga l'affitto ma la curia le manda lo sfratto: «Non so dove andare e ho paura del Covid»

La madre, invece, già da adolescente era entrata a far parte dello star system perché negli anni Novanta era una delle ragazze di 'Non è la Rai'. «Ormai ha fatto questa scelta di non apparire. Ha preso la sua strada, sta prendendo dei brevetti per insegnare ai bambini piccoli ad andare a cavallo. Va a cavallo da quando aveva tre anni. Ha fatto questa scelta», spiega Mosetti in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5.

Mosetti e le altre opinioniste erano state chiamate per commentare la scelta delle mamme di mostrarsi sui social e in televisione con i propri figli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA