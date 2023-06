Cristiana Ciacci sposa a Roma, le foto del matrimonio della figlia di Little Tony con Massimiliano Svevi: abito principesco e location da favola

di Redazione web

Cristiana Ciacci si è sposata. Dopo 13 anni d'amore con Massimiliano Salvi, la figlia di Little Tony ha detto Sì, lo voglio. La proposta era arrivata da poco e già in tv da Mara Venier la 50enne aveva annunciato la data delle nozze. Il matrimonio si è tenuto domenica 11 giugno nella Basilica di Santa Francesca Romana, a Roma, nei pressi del Colosseo. La figlia di Little Tony ha così coronato il suo sogno d'amore, dopo una vita travagliata, con il padre dei suoi due ultimi figli, Melania e Mattia, che sono stati i paggetti d'onore. Una cerimonia romantica e in pompa magna.

Cristiana Ciacci si è sposata

La sposa era una vera principessa: abito sartoriale bianco con una scollatura profonda e diamanti, una corona gioiello, un importante collier e un mantello. Lui abito scuro e papillon. I festeggiamenti sono proseguiti, dopo la funzione, a Casale Consolini una nota location per venti in zona Capannelle. Torta a quattro piani e bouquet a cascata con fiori bianchi e lilla.

Il racconto dei neo sposi

«Massimiliano è un uomo straordinario, riesce a garantirmi un sostegno continuo, a sorreggermi in quanto persona e in quanto personaggio pubblico», ha raccontato la neo sposa in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna.

Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi, 45 anni, sono una coppia da 13 anni.

I 5 figli presenti

Per Cristiana sono le terze nozze: prima di Max, la figlia di Little Tony si era già sposata due volte e dai precedenti mariti aveva avuto altri tre figli, Mirko, Melissa e Martina. I nomi dei suoi figli iniziano tutti con la M di mamma. «Loro hanno riempito le mie voragini di carenze affettive. Papà era sempre in tour, mamma lavorava come hostess» ha detto la Ciacci.

I rapporti con papà Little Tony

Little Tony ha conosciuto Max. «Non si sono frequentati tantissimo. Era un periodo difficile per me: uscivo da una storia con il secondo padre dei miei figli, ero in anoressia da 12 anni. Papà temeva che mi cacciassi in situazioni difficili» racconta la Ciacci.

Come il padre, Cristaina Ciacci ha sempre avuto una passione per la musica. A differenza dell'illustre papà, però, non è riuscita a intraprendere una carriera professsionale in questo campo a causa di gravi complicazioni di salute. La figlia d'arte ha sofferto fin dalla giovane età di anoressia. Il padre non accettava la malattia della figlia e ciò è stato motivo di furiosi litigi e un graduale allontanamento tra i due.

