Little Tony e il tumore, la figlia Cristiana Ciacci: «L'origine della malattia è stata la morte di mamma»

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ricorda il papà morto 10 anni fa a causa di un tumore ai polmoni da Mara Venier, a Domenica In. La 50enne, unica figlia del cantante svela un retroscena sulla lunga storia d’amore del padre con la mamma Giuliana Brugnoli.

Una storia, la loro, molto forte. Si sono separati prima che Cristiana nascesse, ma non si sono mai divorziati. «Nel momento della morte si sono ritrovati. Quando lei si è ammalata - ha raccontato - papà gli è stato vicino, l’ha portata in Francia per trovare qualcuno che la operasse, poi lei ha accetto, ma l’ha fatto per me ed è un mio grande rimorso perché poi ho capito che avrei dovuto lasciarla andare».

