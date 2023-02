Costanzo, Sabrina Ferilli torna in Italia da Tokyo per l'amica Maria De Filippi. Il post sui social: «Arrivo»

«Arrivo» scrive Sabrina Ferilli mentre posta una foto su Instagram in aeroporto. Dopo aver appreso la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo, la showgirl sta rientrando in Italia per stare accanto alla sua storica amica Maria De Filippi. Sabrina non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo, Signorini a Verissimo: «Con Maria De Filippi litigava solo per questo...»

Costanzo, Selvaggia Lucarelli: «Aveva la spietatezza dell'intelligenza». Il ricordo in un post su Instagram

Da Tokyo a Roma

L’attrice romana non ha avuto la possibilità di far visita alla camera ardente del conduttore, perché era dall’altra parte del mondo, a Tokyo, in Giappone. L’attrice non ha fornito i dettagli, per cui non è chiaro se il rientro fosse programmato proprio oppure se Sabrina abbia deciso di porre fine alla sua sosta in Asia per stare vicina a Maria.

L'affetto

Sabrina conosce profondamente Maria, tanto che le due donne hanno instaurato un rapporto d'amicizia. E' fuori dubbio che si siano sentite privatamente in questi giorni di lutto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA