Costanzo, Mara Venier e Diaco in lacrime, Fiorello senza parole. Paola Barale, Mastandrea e gli altri: i vip alla camera ardente

di Redazione web

L'addio a Costanzo. In attesa dei funerali di lunedì, alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, la salma di Maurizio Costanzo si trova nella camera ardente allestita in Campidoglio e in molti sono corsi a salutarlo. Fiume di vip per l'ulitmo saluto al giornalista. Dalla moglie Maria De Filippi all'ex sindaco Raggi, da Paola Barale a Mastandrea, fino all'amico Diaco. E' lui, in prima fila, Pierluigi Diaco, che, insieme al marito Alessio Orsingher e a Mara Venier, sono visibilmente provati dal dolore e col volto rigato dalle lacrime. Amici e colleghi, sia Mara che Diaco hanno lavorato per diversi anni insieme al grande giornalista con cui era nata anche una profonda amicizia. Tra i primi ad arrivare anche Fiorello. Il mattatore è stato più volte ospite del Maurizio Costanzo show ed era laegato al conduttore da un profondo sentimento di amicizia.

Leggi anche > Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e la confessione sulla sua morte: l'intervista che fa commuovere

Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic, il conduttore tv è morto nella stessa stanza d'ospedale del campione serbo

Mara Venier e Diaco straziati dal dolore

Occhiali neri, mano sul volto: Mara Venier è stata immortalata mentre guarda la salma di Costanzo e piange per il dolore della perdita di una caro collega e amico. Ancora più straziante è l'mmagine di Diaco: talmente debole alla vista di Costanzo che non riesce a stare in piedi. Anche lui indossa occhiali neri ed è inginocchiato davanti alla salma del giornalista scomparso, sorretto e baciato dal marito.

Il dolore

Dopo 24 ore dalla morte di Costanzo, il mondo dello spettacolo, del giornalistmo e della radio piange uno dei professionisti che ha lasciato il segno per un'intera epoca. A seguito della notizia, il conduttore di 'Bellama, Diaco, ha deciso di non andare in onda col suo programma, dichiarando: «E' stato il mio migliore amico, complice, alleato. È stato il mio migliore amico. Il mio complice. Il mio alleato. Tutto. Non ho altro da dire. Sono dilaniato. Ho solo voglia di silenzio» riporta all'Adnkronos.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA