«Un uomo che non può permettersi il tuo stile di vita deve essere evitato»: la coach dà consigli sull'amore di coppia

«Un uomo che non può permettersi il tuo stile di vita deve essere evitato». Questo è il pensiero di Karla Elia, tiktoker 23enne che sui social dispensa consigli su come affrontare le relazioni e come scegliere il proprio uomo in base alle proprie necessità.

Alla base, secondo la giovane coach di relazioni, ci sarebbe il teorema secondo cui un uomo dovrebbe potersi permettere di pagare ogni singolo appuntamento. I suoi video, virali su TikTok, non hanno sempre ricevuto l'esito sperato.

La teoria dell'uomo imprenditore nelle relazioni

Karla Elia, 23 anni, si guadagna da vivere insegnando alle donne come trovare l'uomo giusto per la vita e crede che «essere trattate bene sia il minimo indispensabile». Il suo concetto di "bene" però, riguarderebbe principalmente l'aspetto economico di una coppia.

La ragazza di San Diego, California, Stati Uniti, ha dichiarato: «Secondo la mia esperienza, le donne hanno paura di esprimere i loro standard.

I suoi video, virali sui social, hanno spesso espressioni che non sono gradite da tanti utenti, come: «Non dovremmo essere trattate alla pari degli uomini, dovremmo essere trattate come donne preziose. Un uomo deve capire che deve essere in una posizione finanziaria tale da poter fare il suo investimento su una donna. Siamo investimenti».

Critiche per Karla

Karla ha sposato suo marito Dustyn Elia, 25 anni, nel maggio 2022. Il ragazzo fa carriera nella Marina degli Stati Uniti e non ha avuto problemi a sostenerla finanziariamente e ha dichiarato che un uomo deve avere una mentalità da imprenditore per poter gestire il valore di una donna.

I suoi follower si sono scatentati chiedendole di non far passare questo tipo di messaggio nel 2023, in quanto, molte donne combattono per la propria indipendenza economica e non ritengo necessario che un uomo paghi per loro.

