Uomo morde cane per sfuggire alla polizia: deve pagare 35mila euro

di Redazione web

Uomo morde un cane poliziotto per difendersi e scappare. Il protagonista di questa assurda vicenda è Jamal Wing, 47 anni, che ha aggredito agenti e cane per sfuggire ad un arresto.

Il 47enne in stato di ebrezza è stato fermato per guida sospetta: era infatti ubriaco e correva in autostrada oltre i limiti di velocità.

Donna al sesto mese di gravidanza ammanettata a pancia in giù da un agente: «Non mi importa se sei incinta» VIDEO

TikTok, 4 ragazzi morti per il “boat jumping”: la folle challenge di saltare dalla barca in corsa

Arrestato dopo aver morso il cane

Come riferito dal New York Post, i poliziotti di Wilmington in Carolina del Nord, Stati Uniti hanno fatto intervenire il cane quando l'uomo si è rifiutato di obbedire agli ordini degli agenti: era stato fermato perché guidava in evidente stato di ebrezza.

«L'8 luglio 2023, verso l'1.40, un agente di pattuglia ha visto una Toyota Camry nera del 2021 sfrecciare su Philadelphia Pike in direzione sud, vicino a Rolling Road. Jamal Wing, 47 anni, avrebbe morso il K9 (il cane da guardia, ndr) dopo che la polizia di stato del Delaware lo aveva fermato in un parcheggio dopo aver accelerato su un'autostrada», si può leggere nella nota del distretto di polizia.

Dopo essere stato trasportato con forza in ospedale per accertamenti al suo stato di salute, il 47enne ha aggredito anche lì poliziotti e personale sanitario. Dimesso dall'ospedale è stato quindi accusato di aggressione al cane della polizia, agli agenti e al personale medico; resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza, mancato possesso della patente e eccesso di velocità. Oggi è stato incarcerato all'Howard R.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA