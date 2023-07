Automobilista salva donna rapinata da un motociclista: ecco come

Si ferma con la moto, strappa la borsa a una signora e cerca di scappare. Ma un automobilista lo copisce con la vettura. Il malvivente non riesce a tirare subito su la moto, di grossa cilindrata. Così l'auto la colpisce per la seconda volta. Il ladro sempre più in difficoltà. Viee colpito un'altra volta. Riesce infine disperatamente a fuggire ma lascia la refurtiva a terra. E' successo a Guayaquil, in Ecuador.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 12:58

