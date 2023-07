Bambino di 8 anni annega nella piscina comunale: il dramma dopo il pranzo davanti ai genitori

di Redazione web

Un bambino di 8 anni è annegato nella piscina comunale di Casetas . Il dramma questa domenica intorno alle 14:30 a Saragozza, come confermato da fonti del Comune di spagnolo. Il piccolo, appartenente a una famiglia di origine pachistana residente a Casetas, è stato visto riverso sull'acqua quando è stato tirato fuori dal personale di primo soccorso. Il personale del centro sanitario di Casetas, i membri dello 061 e la Guardia Civil si sono recati in piscina per continuare la rianimazione iniziata dai bagnini. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

Il dramma in piscina

Alcuni testimoni oculari dell'evento stimano che la rianimazione sarebbe durata più di un'ora senza riuscire a salvare la vita del bambino.

Il personale sanitario del presidio di Casetas ha ricevuto l'avviso alle 14:29 e il medico e l'infermiere di turno si sono rapidamente recati in piscina, dove hanno assistito per la prima volta il minore. Il piccolo in quel momento non presentava segni vitali e i soccorritori stavano effettuando manovre di rianimazione cardiopolmonare, che i sanitari hanno proseguito al loro arrivo, oltre ad altre procedure.

Soccorsi inutili al bambino

Secondo lo staff che ha cercato di rianimarlo, tutto fa pensare che, per i tempi e le circostanze dell'evento, potrebbe trattarsi di un indigestione fatale. La salma del minore è stata trasferita all'Istituto Anatomico Forense dove verrà eseguita l'autopsia.

Dopo l'evento, la piscina è stata chiusa al pubblico e le persone sono state invitate ad allontanarsi. Molti degli utenti della piscina comunale stavano in quel momento mangiando nelle loro strutture

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 21:31

