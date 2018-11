Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ospite a Verissimo, ha commentato conil casoe ha raccontato un episodio della sua vita finora poco noto. Durante un provino un uomo le avrebbe chiesto di spogliarsi e sdraiarsi nuda sul divano. Ma lei ha saputo reagire nel modo giusto.- avrebbe raccontato - da subito non mi piacque quel provino perché era in un appartamento e non in ufficio. Questa persona mi chiese di spogliarmi e di stendermi nuda sul divano.e l'ho raccontato alla mia manager di allora».Ma Claudia non si sarebbe lasciata intimorire: «Quello che posso dire è che nella mia carriera o sono stata molto fortunata o il mio atteggiamento ha sempre allontanatoAvevo unoquando parlavo con i produttori. Non avevo paura dell'interlocutore davanti a me eNessuno mi ha mai disturbato».Claudia Pandolfi conclude parlando di undella sua vita: «Ero a Barcellona in vacanza con il mio compagno. Un sacerdote non so di quale religione, vedendoci così innamorati, ci ha messo delle cose in testa eOvviamente senza firme né niente. Ma io ero molto emozionata».