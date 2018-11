Nina Moric e Corona, la foto del matrimonio nasconde un mistero: frase in croato, ecco cosa significa

Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il matrimonio train una fotodi 17 anni fa.Risale al 2001 lo scatto pubblicato su Instagram sia da Nina Moric che da Fabrizio Corona in segno di distensione per un rapporto costellato, negli anni, da acredini e frecciatine poco velateLa modella croata e l'ex re dei paparazzi hanno trovato finalmente un po' di serenità dopo l'accordo in tribunale per l' affidamento congiunto del figlio Carlos , e in questo clima di ritrovata familiarità i due ex si abbandonano a dichiarazioni d'affetto e foto amarcord.Sono passati 17 anni dal matrimonio tra: era il 2001 quando la bellissima Nina arrivò in italia dalla Croazia, reduce dal successo del video la Vida Loca di Ricky Martin che la fece notare al grande pubblico e allo stesso Corona che, complice Lele Mora, riuscì a conquistarla e sposarla. Un matrimonio breve, finito nel 2007 dal quale è nato Carlos Maria. I rapporti tra Corona e la Moric sono andati sempre più degenerando, con picchi altissimi raggiunti quando Nina fu ricoverata in ospedale per l'assunzione massiccia di sonniferi.Sembrano ora lontani i tempi delle frecciatine e della lunga battaglia legale per l'affidamento del figlio e dopo aver passato l'estate insieme in Puglia per il bene del figlio Carlos, oggi non mancano le manifestazioni d'affetto tra i due ex. A sugellare la pace, una foto pubblicata su Instagram da, uno scatto vintage risalente a 17 anni fa, il giorno delle nozze. La didascalia in croato recita: «Chi sono io per giudicarti». Anche Fabrizio Corona ha pubblicato la stessa foto, commentando: «Oggi abbiamo ritrovato finalmente un pezzo della nostra famiglia… il pezzo più importante. Ti voglio bene Ninja».