Chiara Rabbi, lo sfogo sui social: «Ho paura che venga violata la mia privacy. Spesso mi sale l'ansia e tendo a isolarmi»

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a seguito del gossip per il suo rapporto con Davide Donadei si è lasciata andare a un lungo sfogo nelle sue Instagram stories rivelando qual è la cosa che la fa star male. «Ho bisgono di sfogarmi perché non riesco più a tenermi dentro nulla», ha sottolineato l'ex corteggiatrice. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto.

«Mi ritrovo a vivere e a dover affrontare tutti i giorni messaggi dal contenuto aggressivo, violento e volgare qualsiasi cosa mi ritrovi a fare, dire o mostrare - ha sottolineato Chiara Rabbi su Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Ho perennemente paura che sia violata la mia riservatezza o privacy tramite la divulgazione di informazioni personali e qualsiasi cosa accaduta realmente può essere rigirata, trasformata e plasmata a piacimento di chi senza nessun diritto la stia rendendo nota».

«Spesso mi sento in balìa degli eventi, mi sale l'ansia e non dormo facilmente e tendo a isolarmi o a prendermela con chi mi sta vicino e anche quando va tutto bene tendo a trovarmi sul piede di guerra pronta a rispondere in malo modo - ha continuato Chiara Rabbi-. Vi invito solo a pensare che siamo tutti umani, siamo tutti persone e siamo tutti liberi o meno di esporsi ma questo non deve dare il diritto a nessuno di sfogare le proprie frustrazioni verso un’altra persona».

Poi, ha concluso: «Mi spiace esser sempre pesante ma odio anche il fatto che quando poi scoppia la tragedia siamo tutte anime pie addolorate mentre la realtà è che siamo davvero delle bestie».

