Giulio Raselli (ex U&D): «Davide Donadei e Chiara Rabbi, è delirio di coppia. Lui sta facendo pressione psicologica su di lei»

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso una notizia choc attraverso le sue Instagram stories. Secondo quanto riporta l'ex tronista, ci sarebbe un riavvicinamento in questi giorni tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. Giulio Raselli sostiene che Davide farebbe pressione psicologica sulla sua ex fidanzata. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Giulio Raselli ha raccontato dettagliatamente ai suoi follower quanto accaduto. «Ragazzi devo tutelarmi. Chiara Geme (come si fa chiamare Chiara Rabbi su Instagram) e Davide Donadei sono chiusi in una camera d'albergo non si sa con precisione dove. In un delirio di coppia. Cosa sta succedendo? Ho come l'impressione che Davide stia creando una forte pressione psicologica nei confronti di Chiara che non si merita».

La preoccupazione dell'ex tronista è nata a causa di un messaggio vocale ricevuto su Whatsapp da Chiara Rabbi. «In questo messaggio vocale si sente lei che mi chiede delle cose - dice l'ex tronista - e c'è la voce di Davide Donadei in sottofondo che dirige il discorso».

La preoccupazione di Giulio Raselli

L'ex tronista non si è limitato con le accuse nei confronti di Davide Donadei. «Credo che questa cosa possa sfociare in qualcosa di peggiore. Sono quelle situazioni brutte che sicuramente, purtroppo, molte donne hanno subito. Per questo motivo dopo vi farò ascoltare l'audio di Chiara dove mi spiega che Davide non condivide il fatto che lei in passato mi abbia chiesto il numero di cellulare per sentirci su Whatsapp».

Il messaggio

L'ex tronista ha così reso pubblico il messaggio vocale di Chiara che dice espressamente: «Davide ha letto le chat su Instagram e sostiene che io ci ho provato con te perché ti ho chiesto il numero. Se vuoi chiamami o mandami qualche screen della nostra chat Whatsapp».

«Mi auguro che la famiglia sia a conoscenza di tutta questa situazione che mi tiene molto in pensiero», ha concluso Giulio Raselli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 16:47

