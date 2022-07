Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati. Lei risponde alle accuse sulla gelosia: «Mi sono rotta i c...»

di Federica Portoghese

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati. A confermare i rumors sulla rottura è stata proprio lei, che con un lungo sfogo, su Instagram, ha ammesso che la relazione è giunta al capolinea. La coppia, nata a Uomini e Donne, ha vissuto nell'ultimo periodo una difficile crisi che poi, a quanto pare, si è evoluta in separazione. L'ex tronista aveva confermato le voci mettendo dei like a dei commenti inerenti ai motivi per la quale si sono lasciati, tra questi la gelosia di lei che avrebbe, poi, spinto lui a lasciarla.

Uomini e Donne, tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è crisi: gli indizi

Uomini e Donne, Vittoria Deganello conferma il flirt con il calciatore Alessandro Murgia

La risposta di Chiara Rabbi alle accuse sulla gelosia

Chiara, dopo una lunga polemica e le varie accuse, che la definiscono estremamente pesante, possessiva e gelosa, ha voluto dare una risposta forte e diretta a coloro che la seguono: «Mi sono anche un pò rotta i coxxioni, come sempre si esagera. Non inventate cavolate, l'ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo, ma non un mostro!». Poi spiega: «Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro! Non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete”. Così, l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, si è difesa: «Non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe! Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così».

La Rabbi conclude parlando del suo ex fidanzato Davide e della loro storia d'amore, giunta a termine: «Per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati… felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui. Quindi vi chiedo un pochino di rispetto».

Chiara ha parlato al passato, mettendo un punto alla relazione con Donadei. A detta sua, l'amore era finito, chissà se da parte di entrambi o solo da parte di Davide...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA