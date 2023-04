Chiara Rabbi: «Davide Donadei? Ho baciato prima lui, poi un'altra persona in un locale. So che gli ho fatto del male»

di Redazione Web

La storia d'amore tra Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, e Chiara Rabbi si è conclusa già da molto tempo. Lo chef pugliese dopo l'esperienza vissuta nella casa del GfVip, ha raccontato di aver avuto un riavvicinamento con l'ex fidanzata, tant'è che i due si sarebbero addirittura incontrati in un locale dove sarebbe persino scattato un bacio.

Come emerso dal racconto di Davide nelle sue Instagram stories, la sua ex fidanzata Chiara Rabbi, si sarebbe trattenuta in un altro locale in compagnia di un altro ragazzo. Il tutto avrebbe causato la reazione istintiva dell'ex gieffino che ha perso le staffe, pubblicando sui social delle immagini con delle macchie di sangue sulla sua maglietta bianca.

Oggi, è Chiara Rabbi a rilasciare una dichiarazione nelle sue ultime Instagram stories. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nelle sue ultime Instagram stories Chiara Rabbi, ha scelto di rompere il silenzio e non ha smentito quanto detto dal suo ex fidanzato Davide Donadei. «Mi prendo le mie responsabilità, nessun finto gossip. La verità è che Davide ha sempre cercato di trovare un punto d'incontro e ha provato a riavvicinarsi. Una sera eravamo insieme in un locale, ci siamo avvicinati e si, c'è stato un bacio, voluto e sentito da entrambi», ha raccontato Chiara.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha continuato la rivelazione, spiegando che tutto ciò che ha fatto era solo per suscitare una reazione di Davide. «Ho baciato un'altra persona. Inutile starvi a dire che non volevo tutto ciò perché gli ho fatto del male».

A dirla tutta, la reazione di Davide è stata piuttosto evidente. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro o sarà una storia senza lieto fine?

Non ci resta che aspettare.

