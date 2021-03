Chiara Ferragni e Fedez, il giallo dello spoiler della nascita di Vittoria ore prima dell'annuncio ufficiale dei genitori

L'annuncio della nascita della piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è arrivato poco dopo le 9. Ma già da almeno un'ora su Twitter in molti ne erano a conoscenza così come era già noto il nome. Come è successo? Secondo quanto ricostruito tutto sarebbe nato da un tweet di una ragazza che, a quanto pare, sarebbe un'amica di un'ostetrica dell'Ospedale Mangiagalli di Milano, dove è avvenuto il parto.

Leggi anche > Vittoria Lucia Ferragni, la prima foto con mamma Chiara e papà Fedez: ecco perché in sala parto la luce è viola

«È nata Vittoria Lucia Ferragni, auguri a Chiara Ferragni e Fedez», ha scritto nel tweet incriminato che è diventato virale in un attimo. Il cinguettio è stato successivamente eliminato, ma qualcuno su Twitter lo ha salvato e ripubblicato. Probabilmente l'eco della notizia ha fatto un giro più grande di quanto la giovane ragazza potesse immaginare, mettendo in forte imbarazzo la presunta amica ostetrica, testimone della nascita della sorellina di Leone.

Non sono state rimosse però le numerose risposte che la stessa utente ha rilasciato a chi chiedesse conferma della notizia. «É già nata! Vittoria!», scriveva alle 8.12. E ancora: «È nata Vittoria», alle 8.13. E così a seguire in altri commenti.

La vicenda ha ovviamente fatto il giro dei social e in molti hanno criticato sia la presunta ostetrica per non aver atteso l'annuncio dei genitori, sia l'amica, rea di aver spoilerato una informazione che potrebbe aver ricevuto in confidenza. Dai profili di Fedez e Chiara Ferragni non è emersa alcuna reazione a quanto avvenuto, soprattutto in queste ore in cui sono alle prese con la felicità della nuova arrivata in famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA