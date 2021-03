Vittoria Lucia Ferragni, la prima foto con mamma Chiara e papà Fedez: ecco perché in sala parto la luce è viola

Oggi è il giorno di Vittoria Lucia Ferragni. La secondogenita di Chiara e Fedez è venuta al mondo e ha già conquistato il web, ma in molti si sono chiesti come mai nella prima foto con mamma e papà condivisa sui social le luci della sala parto fossero viola. Si tratta delle innovative luci biodinamiche per la cromoterapia natale. Tecniche che servono per rendere gli ambienti più rilassanti.

Vittoria Lucia Ferragni, il parto di mamma Chiara

Il viola attenuerebbe lo stress del parto. In più nelle sale all'avanguardia si cerca di ricreare la luce naturale del sole in modo da sincronizzare l'ambiente con l'orologio biologico della persona influenzando una serie di parametri come il ritmo del sonno, la pressione e la frequenza cardiaca. La piccola è venuta al mondo allo scadere del termine e il parto sarebbe stato diverso da quello del fratello maggiore Leone. Chiara aveva problemi con la placenta e la gravidanza comportò alcune complicazioni a prima gravidanza nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2018 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

Vittoria Lucia Ferragni, la felicità di mamma e papà

Intanto, l'hastag "Vittoria" è in tendenza, il video di papà Fedez che la stringe tra le braccia e si commuove ha fatto il giro del web e Chiara ha modificato la biografia di Instagram scrivendo "Leo and mama's Vitto". Oggi è davvero la "Vittoria" dei Ferragnez.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 18:24

