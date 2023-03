Chanel Totti, la seconda festa di compleanno per Isabel: ci sarà anche Noemi Bocchi?

Festoni e amore. La piccola di casa Totti festeggia il suo compleanno con una scenografia mozzafiato. Fiori e palloncini rosa ovunque, la "I" di Isabel stampata sulla parete. A mostrare tutto è la sorella maggiore Chanel che, nelle sue stories Instagram, pubblica un dolcissimo scatto che ritrae lei e la piccola Isabel mentre si scambiano un bacio, immerse in questa cornice rosea. E dopo ancora il video del fatidico soffio delle candeline con un parterre di amici della piccola festeggiata. Sarà la seconda festa per Isabel, forse quella organizzata da papà Francesco Totti? Ci sarà anche Noemi al party?

Barbara D'Urso, fuga da teatro: «Devo scappare?» Ecco cosa è successo

Maria De Filippi, il ritorno ad Amici con la voce rotta dal pianto: «Torno a lavorare, così mi hanno insegnato»

lI compleanno

Proprio qualche giorno fa, tutti i membri della famiglia Totti avevano omaggiato la piccola Isabel con stories e post per i suoi 7 anni. La sera stessa, poi, Ilary mostrava la prima torta per la terzogenita e, il giorno dopo, la festa a casa sua con cugini e amici. A distanza di pochi giorni, poi, Blasi si è concentrata sul compleanno del compagno Bastian che ha celebrato con foto insieme e smancerie in pubblico, mostrandosi insieme per la prima volta.

in occasione del settimo compleanno di Isabel, i due genitori hanno condiviso sui social alcuni scatti insieme alla piccola augurandole un buon compleanno a corredo di alcune dediche dolcissime. Ilary Blasi ha condiviso delle foto del compleanno della piccola Isabel mostrando la torta con le candeline e la coroncina da vera principessa: «Tanti auguri piccola donna del mio cuore» ha scritto Ilary Blasi. Non potevano mancare gli auguri di papà Francesco che ha condiviso sui social un bellissimo video tra le storie, con una carrellata delle loro foto insieme: «Buon compleanno principessa. Ti amo oggi, domani e per sempre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA