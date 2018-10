Cecilia Rodriguez incinta? «Presto l'annuncio ufficiale con Ignazio Moser»

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è un segreto che la sorella di Belen enon vedessero l'ora di mettere su famiglia. I due piccioncini, che si sono innamorati lo scorso anno nella casa del, avrebbero più volte ribadito di voler diventare presto genitori, consacrando il lorocon la nascita di un bebè. E il momento potrebbe essere arrivato...Secondo il settimanale Oggi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si starebbero preparando per dare. Dunque ChechuQuesto non è dato saperlo, ma secondo il settimanale il progetto potrebbe concretizzarsi presto. Quindi un baby Moser potrebbe essere già in viaggio.E se Cecilia Rodriguez è incinta, come la prenderà Francesco Monte? L'ex tronista, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbe dato prova di non aver ancora superatoper la rottura con la sua Chechu. Il presuntopotrebbe far venire tanti nodi al pettine. Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.