Cecilia Cantarano nega il flirt con Manuel Bortuzzo: «Io e lui fidanzati? Non lo conosco nemmeno»

Cecilia Cantarano ha smentito in tempo zero il presunto flirt con Manuel Bortuzzo. Nelle ultime ore, infatti, l'attenzione mediatica si è concentrata sui due per una segnalazione giunta a Deianira Marzano, regina del gossip, che ha condiviso l'indiscrezione sulle storie Instagram: «Volevo informarti che Manuel Bortuzzo è stato avvistato all’outlet di Castel romano insieme a Cecilia Cantarano, ti allego le foto! Inoltre sono giorni che si seguono a vicenda e si mettono like a vicenda». Questo diceva il messagio, e la foto in allegato è una combo di due storie Instagram, pubblicate rispettivamente dalla titoker e dall'ex concorrente del Grande Fratello, che mostra i due in misteriosa compagnia mentre bevono uno Starbucks.

Chiara Ferragni, le prime notti con Fedez: «Non potevamo sfiorarci...». Il dettaglio inedito

La ragazza che vive in auto per non pagare l'affitto, i consigli su TikTok: «Ecco come si fa a sopravvivere»

Carla Gozzi: «Il crop top solo se hai la pancia piatta». Il video su TikTok scatena la bufera social

Il post su Twitter

La Cantarano, star di Tik-Tok, ha smentito le voci infondate direttamente con un tweet dal suo profilo privato. E ha scritto: «Ma a voi pare normale che vado a prendere un caffè da Starbucks con un’amica mia, torno a casa e scopro di essere diventata la fidanzata di un ragazzo che non ho mai visto?». Poi si è scagliata contro le voci di gossip che circolavano sul web: «Ma state bene? Tutto ok?».

La storia su Instagram

I follower, però, si sono accaniti contro la tiktoker accusandola di giocare con la notizia per ottenere popolarità. In tutta risposta la 20enne ha pubblicato una storia su Instagram facendo ulteriore chiarezza: «Non mi piace immischiarmi nei gossip però dopo avermelo chiesto 74 volte in manco un’ora preferisco chiarire che la notizia che gira non è vera, smentisco il gossip, ero a Castel Romano con la mia migliore amica l’ho anche taggata, non ero con lui. Gossip falso, baci, niente shitstorm».

ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok? pic.twitter.com/Ycab4IXJTa — Ceciu (@Ceciliacantara) August 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA