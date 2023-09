Can Yaman e Francesca Chillemi, bacio o non bacio? Sul set di Viola co francesca chillemi me il mare 2 scoppia nuovamente il gossip

di Redazione web

Si riaccende il gossip su Can Yaman e la ex Miss Italia, Francesca Chillemi. Un gossip che nasce sul set della seconda stagione di Viola come il mare. Secondo il settimanale Nuovo, in una scena gli attori si sarebbero calati molto nella parte degli innamorati e si sarebbero avvicinati a distanza di bacio. In un momento, racconta chi era lì, dove le telecamere erano spente. Sarà stata una prova generale per girare la romantica scena al meglio o tra di loro c'è qualcosa di più che una semplice amicizia?

Come ricorda ancora il settimanale le voci che vorrebbero Can e Francesca innamorati anche nella vita di tutti i giorni si sprecano fin dal primo loro primo incontro.

Ma nella vita reale al momento non sembra ancora possibile. Lui, ex di Diletta Leotta, oggi si dichiara single, mentre l'attrice è legata sentimentalmente all’imprenditore Stefano Rosso, fglio di Renzo, patron della Diesel. I due hanno una fglia, Rania, che è nata nel 2016. Insomma, ci siamo capiti...

Nella stagione numero due, che vedremo l’anno prossimo su Canale 5, dove lei interpreta la giornalista di cronaca nera Viola Vitale, mentre lui è il commissario di polizia Francesco Demir.

