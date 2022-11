Bikini underboob e fa il pieno di like: la modella Jasi sfoggia il must have della prossima estate

di Redazione web

Jasi Jordan, modella e influencer colombiana, ha condiviso sui social degli scatti mentre si trovava sulla spiaggia di Miami Beach indossando un bikini pink poco coprente: un costume a due pezzi ma... senza spalline col rischio di mettere tutto a nudo una volta uscita dall'acqua. Le foto hanno fatto il pieno di like e i fan non hanno potuto fare a meno di commentare la sensualità e le forme prosperose della modella.

Le foto su Instagram

Realizzato da Fashion Nova, il costume da bagno comprende un design cut-out estremo, senza nessuno laccio al collo che solitamente serve per fissare il costume in una determinata posizione. La modella ha indossato il pink bikini dandogli anche un dettaglio personale e piccante: il pezzo superiore è stato indossato in versione underboob, lasciando dunque la parte inferiore del seno totalmente scoperta.

Un look decisamente audace ma che la modella ha indossato con disinvoltura sfoggiando il fisico super tonico messo in bella mostra dal mini bikini. L'inverno si avvicina, tuttavia la modella si sta già preparando ai mesi caldi condividendo sui social il nuovo must have per l'estate.

