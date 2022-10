La prof licenziata per colpa di Instagram: «Le sue foto in bikini troppo hot»

Licenziata per i suoi contenuti considerati «inappropriati». Yeimmy Ilias Isaza, un'insegnante di Barranquilla, in Colombia, è stata licenziata dalla sua posizione di istruttrice a causa del suo Instagram. Il profilo privato della donna, in cui pubblica post che rivelano scatti di sé stessa in abiti scollati e bikini, è stato trovato e supervisionato dagli amministratori della scuola e hanno considerato che l'immagine online di Isaza «non fosse coerente» con le politiche sul posto di lavoro.

Topless a 81 anni, il video di Martha Stewart diventa virale: «Non ho nient'altro addosso...»

Britney Spears senza più freni su Instagram: la foto completamente nuda. I fan: «Stai esagerando»

Ilaria Borgonovo, la star di OnlyFans: «Foto e video hot? Me li pagano col reddito di cittadinanza»

Cosa è successo

Abiti attillati, bikini e lingerie di seta. La donna ama mostrare le sue forme sui social e i follower, più di 390mila, apprezzano i contenuti postati dalla donna. Per questo motivo, la decisione di licenziare Yeimmy ha suscitato indignazione tra gli utenti del web: «Ciò che indossa al di fuori del lavoro non dovrebbe avere alcun impatto sulla sua professione», hanno scritto sui social.

Tuttavia, dopo essere stata licenziata, la donna ha ripreso il lavoro da docente in un altro istituto. Inoltre, Yeimmy dopo l'attenzione mediatica ha acquistato molti più follower su Instagram, motivo per il quale ha continuato a postare foto "hot" sui social media e non ha intenzione di cambiare lo stile dei contenuti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA