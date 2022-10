Topless a 81 anni, il video di Martha Stewart diventa virale: «Non ho nient'altro addosso...»

di Redazione web

Cucinare in topless? Si può... e Martha Stewart, 81 anni, conduttrice televisiva di note trasmissioni americane lo ha fatto. In un video diventato virale e pubblicato su Instagram sul suo profilo personale, l'influencer ha intrattenuto i follower sponsorizzando il caffè Green Mountain con addosso un grembiule e... nulla più.

Il video social

Sebbene il video sia stato rilasciato a settembre, è diventato virale negli ultimi giorni. «Mi sto solo godendo il sapore naturale della spezia di zucca di Green Mountain Coffee Roasters, e nient'altro», ha raccontato divertita Stewart nel video.

E ancora: «Guarda solo questo... questa bellezza naturale. No, non io. My Green Mountain Coffee Roasters Pumpkin Spice caffè. È fatto con aromi naturali, ciò significa che hanno eliminato l'artificiale e non hanno lasciato altro che bontà», ha chiosato con un sorriso malizioso.

I follower di Martha sono abituati a vedere contenuti riguardanti la cucina e a gustarsi i video dell'influencer ai fornelli. I commenti sotto al video sono esilaranti: «Hai rotto l'internet Martha», ha scritto un utente. Poi un altro ancora: «Qual è il segreto di essere così a 80 anni?».

Martha Stewart out here thirst trapping pic.twitter.com/fKotBLYuDS — 🛸🐐Ziggy B🐐🛸 (@therealziggyb23) October 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 15:10

