Sharon Stone, fisico perfetto a 64 anni: «Perché mi metto sempre in forma quando l'estate è finita?»

Sharon Stone aveva iniziato la sua estate con un topless davvero hot e adesso su Instagram scherza sulla sua forma fisica. L'attrice di «Basic Instinct» sembra proprio aver superato la fobia dell'invecchiamento del suo corpo e torna a mostrarsi ancora una volta con disinvoltura e un pizzico di ironia. A 64 anni la diva mostra un fisico perfetto da fare invidia a molte 20enni.

L'estate agli sgoccioli

Sharon Stone, a 64 anni, non teme più i giudizi, tantomeno il trascorrere del tempo. Da vera diva qual è, regala ai suoi follower uno scatto generoso che la ritrae di fronte a uno specchio in bikini. Un costume da bagno che mette in risalto le sue forme che anche Marilyn, a proposito di dive, nel quadro dietro di lei sembra approvare. E con ironia scherza con i suoi follower di Instagram: «Why do I always get in shape when summers over?», ovvero «Perché mi metto sempre in forma quando l’estate finisce?».

Il suo fisico invidiabile

L’attrice statunitense si mostra più in forma che mai. Sharon Stone, che ha incantato e sedotto generazioni intere, non manca mai di condividere con i suoi fan alcuni scatti della sua vita privata, in vacanza o con la famiglia, compresi quelli in costume. E la reazione dei suoi follower non può che essere una sola.

I complimenti dei fan

Sharon Stone ha infatti diverse volte dichiarato come accetti e ami il suo corpo e come sia grata per come esso appare con il passare degli anni. Dichiarazioni apprezzate dal pubblico e dai colleghi dell’attrice, che rispondono alle sue foto con complimenti e commenti che infiammano ancor di più quest'estate torrida.

