Elisabetta Canalis, la foto è troppo hot: bannata da Instagram. Cos'è successo alla ex velina

Elisabetta Canalis censurata su Instagram. Per una foto hot, con solo jeans e in topless, il social IG ha bloccato l'ex velina. A rivelarlo è la stessa Canalis commentando la stessa foto pubblicata dal fotografo Andrea Varani che non ha avuto problemi: «A me l'ha bannata» scrive la showgirl. Instagram ha una policy molto stringente sulle nudità ma, evidentemente, visto che Andrea Varani ha reso impossibile da riconoscere il capezzolo del seno di Elisabetta Canalis, è riuscito a superare la censura sui social network.

Leggi anche > Rosalinda Cannavò choc a Verissimo: «Adua non esiste più. Quella che facevo non era vita»

La policy Instagram è stata già criticata per l'utilizzo del ‘doppio standard': il divieto della pubblicazione di capezzoli femminili (se non in allattamento) ma nessun tipo di divieto per i capezzoli maschili in vista. «Rispecchia la cultura maschilista» hanno già sottolineato i movimenti femministi.

La spiegazione

Instagram spiega si essere a conoscenza che «talvolta le persone desiderano condividere immagini di nudo artistiche o di natura creativa, ma per diversi motivi non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram. Sono inclusi le foto, i video e altri contenuti creati con strumenti digitali che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di fondoschiena nudi. Sono comprese inoltre alcune foto con capezzoli femminili in vista, tranne che nel contesto di allattamento al seno, parto e momenti successivi al parto, situazioni correlate alla salute (ad es. in seguito a una mastectomia, sensibilizzazione sul cancro al seno o chirurgia di conferma del genere) o atto di protesta Anche le foto di dipinti e sculture con immagini di nudo sono accettate.Alle persone piace condividere le foto o i video dei loro bambini. Per motivi di sicurezza, talvolta potremmo rimuovere immagini che mostrano bambini nudi o parzialmente nudi. Anche se questi contenuti vengono condivisi con buone intenzioni, altre persone potrebbero usarli in modi imprevisti».

Elisabetta Canalis è a Milano per la Fashion Week, l'evento più importante che coinvolge ogni anno tutto il jet set. Fino al prossimo 26 settembre saranno tantissimi i volti della moda e dello spettacolo impegnati tra sfilate, sponsorizzazioni, partecipazione ad eventi. Elisabetta Canalis, vestita da diversi stilisti, tra questi Alberta Ferretti, farà da modella, ma anche da spettatrice alle sfilate di Diesel. Tra le altre stelle che hanno partecipato a questa Fashion Week anche Tina Kunakey, Miriam Leone, Valentina e Chiara Ferragni e Melissa Satta. È sfida all'ultimo look.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA