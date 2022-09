Emily Ratajkowski in topless: ma ecco cosa si nasconde dietro le foto da 1 milione di like

di Bianca Amsel

Emily Ratajkowski posa in topless sui social sfoggiando i segni dell'abbronzatura. Con le mani nasconde il capezzolo per evitare la censura ma con sguardo malizioso mostra le sue forme generose. Il trucco leggero e il rossore sulle guance le danno un tocco di colore, come accessorio solo un paio di orecchini a cerchio che le incorniciano il viso.

Di ritorno da New York, dove ha sfilato per la settimana della moda e a pochi mesi dal divorzio dal marito Bear-McClard, la top model torna a far parlare di sè: i commenti dei follower non si fanno attendere «Sempre la migliore» scrivono estasiati. Che Emily Ratajkowski sia disinvolta e disinibita non è una novità. L'influencer più volte si è mostrata seminuda sui social regalando ai suoi follower scatti sensuali e provocanti, ma questa volta c'è un motivo.

Il motivo delle foto in topless

Le foto con il “costume invisibile” da (quasi) 1 milione di like, è in realtà l'idea per l'ultima campagna di Inamorata, il brand di costumi da bagno firmata Emily Ratajkowski. Un concetto semplice e furbo: il prodotto non c'è, ma si vede. Le foto, scattate dal fotografo Tom Newton, hanno come protagonista da una parte la modella Priscilla Huggins Ortiz sul profilo Instagram del brand, dall'altra proprio la Ratajkowski che con il suo post ha raggiunto quasi 1 milione di like e più di 2000 commenti. Una pubblicità sicuramente ben riuscita.

