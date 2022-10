Anna Falchi, seno in vista e trasparenze hot sul red carpet della Festa del Cinema FOTO

di Redazione web

Anna Falchi ruba l'occhio alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma. La showgirl ha sfilato sul red carpet insieme al nuovo fidanzato Walter Rodinò, sfoggiando un look particolarmente audace, che le è valso il "premio" di reginetta della serata.

Anna Falchi, il look al Festival del Cinema

Anna Falchi ha partecipato alla premiere del film "Lola" indossando un abito nero effetto nude look che è andato oltre l'effetto vedo-non vedo, non lasciando nulla all'immaginazione. Ad accentuare le trasparenze, le potenti luci dei riflettori, che hanno facilitato il lavoro dei fotografi, letteralmente impazziti di fronte all'attrice romana. Al suo fianco Walter Rodinò, neo fidanzato alla prima uscita ufficiale con la Falchi. I due si sono lasciati andare a baci e abbracci e si sono concessi a foto e autografi. Rodinò arriva dopo la rottura con l'ex deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, che ha raccontato di non essere rimasto in buoni rapporti con Anna Falchi.

