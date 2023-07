Bianca Balti, il nuovo fidanzato amico di Leonardo Di Caprio. Ecco chi è

di Redazione web

Sembrerebbe che la modella Bianca Balti abbia ritrovato l'amore ed è felice più che mai mentre si gode l'estate, insieme alla figlia minore Mia, avuta dall'ex compagno americano Matthew McRae, e alla sua famiglia in Italia. Pochi giorni fa, Bianca Balti ha pubblicato un post su Instagram in cui racconta il matrimonio di una coppia di amici, Madison Headrick e Joseph Nahmad, celebrato in Costa Smeralda. Tra questi scatti c'è uno in particolare che ha attirato molto l'attenzione. Ed è la foto numero 8, per la precisione. Ovvero quella che la raffigura in compagnia del fratello dello sposo, Helly Nahmad. Nei commenti, le sue amiche, tra cui Vittoria Ceretti (supermodella di 25 anni), hanno insinuato che tra i due possa esserci qualcosa in più.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Il nuovo fidanzato di Bianca Balti

Bianca Balti potrebbe aver ritrovato l'amore con Helly Nahmad, uno dei collezionisti d'arte più ricchi al mondo. La modella era presente al matrimonio del fratello, Joseph Nahmad, e lei sembrerebbe essere stata il suo "+1", la sua accompagnatrice per l'evento in Costa Smeralda. Un'amica di Bianca Balti ha commentato la foto su Instagram con scritto: «Ma voi due? Stupendi», riferendosi ad una foto del carosello in cui appaiono lei e Helly. Bianca ha risposto con una faccina che ride. I due erano stati avvistati in un noto locale a Forte dei Marmi qualche giorno dopo il matrimonio e insieme a loro pare ci fosse anche Leonardo Di Caprio, carissimo amico del collezionista d'arte.

Helly Nahmad fa parte di una delle famiglie ebraiche più ricche al mondo e il loro principale interesse è nell'arte: il fratello di Helly, Joseph, ha inaugurato la nuova galleria d'arte, la Nahmad Contemporary Gallery, con sede a New York.

I fan sperano che sia la volta buona per Bianca Balti che «ama l'amore», come è solita dire.

